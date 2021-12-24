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Муравьеву лишили второго места на чемпионате России по фигурному катанию

Георгий Соланович

Спорт
Муравьеву лишили второго места на чемпионате России по фигурному катанию
Фото: depositphotos

Ученицу знаменитого российского фигуриста Евгения Плющенко Софью Муравьеву лишили второго места в короткой программе женщин на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что за задержку старта из ее общего результата в 81,87 балла судьи вычли один балл. Таким образом, Муравьева опустилась в таблице со второго на третье место, уступив серебро Анне Щербаковой с результатом в 81,46 балла.

Фигурист, согласно правилам, должен за 30 секунд до начала выступления встать в стартовую позицию, передает «Спорт-Экспресс».

24 декабря фигуристка Камила Валиева превзошла результат мирового рекорда в короткой программе чемпионата России в Санкт-Петербурге. Судьи удостоили спортсменку 90,38 балла за прокат. Валиевой принадлежат рекорды всех программ — короткой (87,42), произвольной (185,29) и по сумме очков (272,71).

Однако из-за того что Международный союз конькобежцев не признает результаты национальных турниров, ее достижение ратифицировано не будет.

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