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Движение на участке Московской аллеи будет перекрыто 30 декабря

Виктория Храменкова

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Движение на участке Московской аллеи будет перекрыто 30 декабря
Фото: сайт mos.ru

В столице на участке Московской аллеи 30 декабря будет временно перекрыто движение. Это связано с тем, что на «ВТБ Арене» будет проводится мероприятие. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Известно, что 30 декабря на «ВТБ Арене» будет проходить новогоднее шоу.

— В связи с этим с 11:00 до 18:00 будет перекрыто движение по Московской аллее, — следует из сообщения.

Уточняется, что ограничение движения будет действовать от пересечения с улицы Юрия Никулина до Театральной аллеи.

С 18 декабря текущего года по 31 мая следующего года машины также не смогут проезжать по некоторым участкам Киевского шоссе в связи с проведением строительных работ.

Так, например, будет перекрыто движение от съезда к Киевскому шоссе в сторону ЦАО, на участке дороги в поселении Московский рядом с владением 1б и на съезде на улицу Академика Корнилова, передали на сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что участок Юбилейной улицы в Новомосковском административном округе (НАО) столицы перекроют для проезда автомобилей с 22 декабря 2021 года до 22 апреля 2022 года.

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