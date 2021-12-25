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26 декабря Православная церковь почитает память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за христианскую веру в начале IV века.

Наши предки верили, что 26 декабря нельзя ругаться и сквернословить, иначе ведьма прямо с неба на голову упадет или заберет нарушившего запрет человека с собой.

В народе этот день называли ведьмины сборища или посиделки. Согласно народным поверьям, 26 декабря ведьмы летают и поднимают снежные вихри. Таким образом, они пытаются скрыть от людей солнечный свет и продлить противное человеку царство мрака. В древности ведьм не считали существами противодействующими человеку. Во время матриархата всех женщин называли «ведьмами» или «ведуньями» (от слова «ведать»). Считалось, что им доступны тайные знания, которые мужчинам никогда не постичь. С приходом христианства все эти предположения назвали бесовщиной и ересью, а ведьм — злыми колдуньями. В отличие от знахарок, которые исцеляли людей, ведьмы, наоборот, старались им всячески навредить.

Приметы погоды

Сороки садятся на снег — к теплу.

Волки воют под жильем — к морозу.

Солнце садится в большое облако — ночью возможен буран.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему особенно опасно ругаться 26 декабря

Именины отмечают: Орест, Александр, Евгений, Анастасия, Герман, Иван, Николай, Аркадий, Владимир, Арсений.