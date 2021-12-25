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Писатель Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет

Полина Долганова

Общество
Писатель Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Российский писатель Альберт Лиханов умер на 87-м году жизни. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Общественной палаты Российской Федерации.

— Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей, — передает сообщение ТАСС.

Альберт Анатольевич Лиханов — русский писатель, общественный деятель, председатель общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (ООБФ «РДФ»), академик Российской академии образования (РАО), член-корреспондент АПН СССР, автор книг, в которых затрагиваются поколенческие, моральные темы, лауреат множества литературных премий, кавалер ряда самых значимых государственных наград. Писатель родился 13 сентября 1935 года в городе Кирове.

Широкой публике Альберт Анатольевич был известен такими произведениями, как роман «Лабиринт», повести «Чистые камушки», «Обман» и «Солнечное затмение».

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