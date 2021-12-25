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Андрей Бочкарев: Трамвайную линию протянут в район Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев: Трамвайную линию протянут в район Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Новый трамвайный маршрут проложат от 3-ей Владимирской улицы в район Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, метро по-прежнему остается самым востребованным видом транспорта среди москвичей, однако в Москве особое внимание уделяют не только метрополитену, но и наземной транспортной инфраструктуре.

По словам заммэра, протяженность нового трамвайного маршрута составит 4 километра.

В настоящее время проект находится на этапе разработки всей необходимой документации.

Глава Стройкомплекса подытожил, что новая линия улучшит транспортную ситуацию в районах Ивановское и Перово.

В 2022 году московский трамвайный парк пополнится 43 новыми трехсекционными низкопольными вагонами. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Новые трамваи, как ожидается, выйдут на маршруты № 6, 15, 30, 31 на севере и северо-западе столицы.

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