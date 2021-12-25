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Круглый стол на тему «Анализ и профилактика межэтнических конфликтов» прошел в Москве

Анастасия Колоскова

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Круглый стол на тему «Анализ и профилактика межэтнических конфликтов» прошел в Москве
Фото: Комитет межкультурной медиации / Борис Акиньшин

Круглый стол на тему «Анализ и профилактика межэтнических конфликтов» с участием представителей разных конфессий прошел в Москве. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщил секретарь Комитета межкультурной медиации Валерий Акиньшин.

Участники мероприятия, организованного Комитетом межкультурной медиации, обсудили возможные причины разногласий, опыт их разрешения, а также договорились о сотрудничестве.

На встрече присутствовали представители Центрального духовного управления мусульман России — имам-хатыб Руслан Садриев, Духовного собрания мусульман России — имам Рамиль Аляутдинов, Духовного управления мусульман Дагестана — помощник муфтия Дагестана Мухаммад Магомедов и Русского духовенства — протоиерей Дмитрий Рощин.

— Целью встречи было — разработать общую стратегию предупреждения возможных межкультурных разногласий и конфликтов. Для начала необходимо было разобраться в их причинах. Представители духовенства пришли к выводу о том, что не последнюю роль в этом играет социальная напряженность. Они привели такой пример: приезжают в Москву ребята из отдаленных регионов — у них здесь ни семьи, ни друзей, ни поддержки — так еще и недобросовестные работодатели могут не заплатить им деньги. Конечно, это играет свою роль, уверены участники круглого стола, — отметил Валерий Акиньшин.

Он добавил, что участники диалога согласились с тем, что профилактика играет большую роль в предотвращении межкультурных конфликтов. Среди предлагаемых мер названо знакомство людей с детства с историей, культурой и национальными особенностями соседних народов. Для этой цели можно проводить в школах факультативные уроки о многонациональном составе России, полагают собеседники.

После завершения круглого стола его участники договорились о продолжении взаимодействия по названной проблеме.

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