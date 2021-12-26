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В МВД назвали число иностранцев, которые стали гражданами России в 2021 году

Полина Долганова

Общество
В МВД назвали число иностранцев, которые стали гражданами России в 2021 году
Фото: mvdmedia.ru / Пресс-центр МВД России / Дмитрий Лыков

Около 668 тысяч людей из за границы получили гражданство России в период с января по ноябрь текущего года. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили на сайте МВД.

Уточняется, что точное количество иностранных граждан, которые получили паспорт РФ за указанный период, составляет 667 939.

При этом за такой же период 2020 года гражданами страны стали 563 342 человека.

Кроме того, с января по ноябрь уходящего года 72 884 человека приняли участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые живут в других странах.

В ноябре стало известно, что МВД подготовило приказ об обязательном предоставлении мигрантами справки о здоровье. Для прибывающих в Россию на срок более 90 дней мигрантов, возможно, будет необходимо предоставить справку об отсутствии ВИЧ или наркозависимости. Изменения вступят в силу 29 декабря, если будет одобрен проект приказа МВД РФ.

Документ обязывает иностранцев или лиц без гражданства по случаю прибытия в РФ на срок более 90 дней сдавать в территориальный орган МВД справку об отсутствии проблем со здоровьем. Срок подачи таких справок — 30 дней с момента истечения срока действия ранее выданных справок о прохождении медосвидетельствования.

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