«Была мечта»: Подольская и Пресняков купили квартиры малолетним сыновьям

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская и ее муж музыкант Владимир Пресняков купили элитную недвижимость. Как оказалось, пара не планирует переезжать в новое жилище, потому как купленные квартиры предназначаются маленьким сыновьям супругов. Об этом Подольская рассказала в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

— Была мечта найти две соседние квартиры, которые при желании можно объединить, при этом, чтобы они были примерно одного метража. И представляешь, мы нашли! — поделилась певица.

Из сюжета, который был показан в программе Леры Кудрявцевой, стало известно, что пока в квартирах не был произведен ремонт, там можно увидеть лишь белые стены и открывающийся из окна роскошный вид на парковую зону.

В будущем супруги планируют обустроить жилье для своих детей.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились на съемках программы «Большие гонки» в 2005 году. Через пять лет пара поженилась. Супруги воспитывают двоих сыновей — Артемия и Ивана.