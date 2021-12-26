Москвичи получили доступ к 365 уникальным документам Главархива в 2021 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Проекту Главного архивного управления Москвы и столичной Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости «Уникальные документы» исполняется год. Всего за это время Главархив предоставил москвичам доступ к 365 уникальным документам.

— Все эти документы могут быть интересны архитекторам, историкам и всем горожанам, которые хотят узнать, как могла бы выглядеть столица, — отметил руководитель Главного архивного управления города Ярослав Онопенко.

Так, например, за этот год Главархив успел показать на своем сайте документы, которые связаны с историей восьмой сталинской высотки в Москве и Домом колхозника на Каланчевской улице. Всего среди архивных данных было обнаружено 47 чертежей и 89 уникальных фотографий.

Кроме того, ко Дню партизан подпольщиков архивное управление обнародовало документы 1941–1967 годов, которые посвящены Великой Отечественной войне.

В сентябре 2021 года Главархив совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина показал уникальные гравюры XVIII века. Они поступили в управление из личного фонда архитектора Власова, который создавал ландшафт Москвы в период с 1950 по 1955 год, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

В ноябре в столичный Главархив начали поступать первые мемуары участников городского клуба мемуаристики «Линия жизни». Также на вечное хранение можно передать фотографии, вырезки из газет, открытки и прочие материалы, использующиеся в мемуарах. С разрешения владельцев их не только сохранят, но и будут использовать в социально значимых городских проектах.