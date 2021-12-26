Названы лучшие мужья по знаку зодиака

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Астрологи убеждены, что знак зодиака напрямую влияет на способность человека строить отношения. Так, специалисты по звездному небу назвали три знака зодиакального круга, обладатели которых могут стать хорошими мужьями.

Отличными партнерами по жизни являются Девы. Этот знак отличается открытостью, общительностью и верностью. Настрой Дев на создание семьи помогает им вступить в брак в достаточно раннем возрасте, а их стремление к лучшему и щедрость способствуют укреплению материального состояния семьи.

Весы в свою очередь являются желанными мужьями практически для всех представительниц прекрасного пола. Эти мужчины любят разделять все самое лучшее со своей второй половинкой, которую они ищут избирательно и долго. Весы мечтают о доброй, порядочной и эмпатичной партнерше.

Супруг-Водолей становится для своей избранницы лучшим другом. Представители этого знака умеют сопереживать, слушать и слышать любимого человека. Кроме того, Водолеи обладают отличной эрудицией и стремлением к самообразованию, поэтому такие мужчины всегда могут поддержать интересную беседу, передает Пятый канал.

До этого астролог и нумеролог Евгения Кузнецова назвала даты 2022 года, в которые каждый человек может изменить свою судьбу.