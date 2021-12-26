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Галкин устроил для своих детей заезды на санях под руководством Пугачевой

Полина Долганова

Общество
Галкин устроил для своих детей заезды на санях под руководством Пугачевой
Фото: instagram/maxgalkinru

Российский ведущий и шоумен Максим Галкин решил развлечь своих детей в период зимних холодов. Так, прославленный юморист устроил в своем имении настоящие заезды на санях. Этими счастливыми мгновениями в кругу семьи он поделился на своей странице в Insgatram.

— Пилоты саней: Макс, Гарри, Лиза.Тренерская работа, выбор трассы, команды на старт: Алла (Пугачева, супруга телеведущего — прим. «ВМ»), — написал под публикацией Галкин.

В комментариях под постом ведущего отметился его коллега по шоу-бизнесу, музыкант Игорь Николаев: он оставил множество восторженных смайликов с сердечками.

Поклонники также написали множество добрых слов звездному семейству.

До этого Максим Галкин показал, как его восьмилетние дети с энтузиазмом убирают дом, отказавшись ради этого занятия от обеда. На кадрах видно, как Гарри и Лиза, схватившись за веник и пылесос, наводят чистоту в особняке в деревне Грязь. За уборкой наблюдает их мама Алла Пугачева. Она хвалит двойняшек и приглашает их к столу.

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