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Посетителей эвакуируют из-за сообщений о стрельбе в московском торговом центре
Всех посетителей торгового центра «Метрополис» срочно эвакуируют. По словам очевидцев, в торговом центре неизвестный открыл стрельбу.
По некоторым данным, один из посетителей центра заявил, что у него при себе есть граната. На место случившегося следуют оперативные службы.
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