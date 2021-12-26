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Посетителей эвакуируют из-за сообщений о стрельбе в московском торговом центре

Евгений Белоусов

Происшествия
Посетителей эвакуируют из-за сообщений о стрельбе в московском торговом центре
Фото: Следственный комитет РФ

Всех посетителей торгового центра «Метрополис» срочно эвакуируют. По словам очевидцев, в торговом центре неизвестный открыл стрельбу.

По некоторым данным, один из посетителей центра заявил, что у него при себе есть граната. На место случившегося следуют оперативные службы.

Новость дополняется.

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