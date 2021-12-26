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Аэропорты в Москве и Подмосковье работают в штатном режиме в непогоду

Евгений Белоусов

Общество
Аэропорты в Москве и Подмосковье работают в штатном режиме в непогоду
Фото: Pixabay

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный ливневый снегопад и метели в Московском регионе в воскресенье, 26 декабря. Отмены рейсов по метеоусловиям нет, но возможны небольшие задержки.

— Возможны небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой самолетов и плановой очисткой взлетно-посадочных полос от снега, — заявили в пресс-службе авиаузла.

Отмечается, что для очистки и обработки антигололедными реагентами задействовано более 30 единиц многофункциональной снегоуборочной техники и спецмашин для распределения химреагентов.

Кроме того, аэропорт Внуково уже принял рейс Санкт-Петербург — Москва из другого аэропорта Московского авиационного узла, где воздушное судно не смогло приземлиться.

Также наземные службы, ответственные за проведение противообледенительной подготовки в аэропорту Жуковский, работают в усиленном режиме. А задержек рейсов из-за погодных условий 25 и 26 декабря нет.

Продолжение штатной работы подтвердили и в аэропорту Домодедово.

— Видимость в районе аэродрома составляет более 3 тысяч метров и достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций, — передает ТАСС слова пресс-службы.

До этого сообщалось, что в аэропортах Москвы отменили и задержали 69 рейсов из-за непогоды в воскресенье, 26 декабря. Так, например, в столичном аэропорту Шереметьево задержали 20 рейсов и еще 11 отменили. В Домодедове, в свою очередь, были задержаны 22 рейса и два отменены. Во Внукове восемь вылетов перенесли на более позднее время, а шесть отменили.

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