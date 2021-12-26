Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пятнадцатилетний юноша в Москве скончался после столкновения с деревом во время катания с горки

Евгений Белоусов

Происшествия
Пятнадцатилетний юноша в Москве скончался после столкновения с деревом во время катания с горки
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Во время спуска с необорудованного склона на тюбинге 15-летний юноша врезался в дерево. От полученных травм подросток скончался на месте. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в пресс-службе московской Прокуратуры.

По предварительной информации, около 21 часа на Каширском шоссе несовершеннолетний при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте.

Пятнадцатилетний юноша в Москве скончался после столкновения с деревом во время катания с горки Фото: Прокуратура Москвы

— Нагатинская межрайонная прокуратура проводит проверку, — говорится в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

До этого, пятилетняя девочка вместе с родителями каталась с горки на тюбинге в подмосковном городе. Во время скатывания тюбинг наткнулся на бугор и поехал в сторону железнодорожных путей, расположенных рядом с горкой. Столкнувшись с колесом поезда, ребенок получил травму головы. В результате девочку госпитализировали в местную больницу.

Следственный комитет по Московской области организовал проверку по факту травмирования ребенка.

Читайте также:
Смерть Прокуратура подростки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте