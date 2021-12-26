Пятнадцатилетний юноша в Москве скончался после столкновения с деревом во время катания с горки

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Во время спуска с необорудованного склона на тюбинге 15-летний юноша врезался в дерево. От полученных травм подросток скончался на месте. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в пресс-службе московской Прокуратуры.

По предварительной информации, около 21 часа на Каширском шоссе несовершеннолетний при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте.

Фото: Прокуратура Москвы

— Нагатинская межрайонная прокуратура проводит проверку, — говорится в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

До этого, пятилетняя девочка вместе с родителями каталась с горки на тюбинге в подмосковном городе. Во время скатывания тюбинг наткнулся на бугор и поехал в сторону железнодорожных путей, расположенных рядом с горкой. Столкнувшись с колесом поезда, ребенок получил травму головы. В результате девочку госпитализировали в местную больницу.

Следственный комитет по Московской области организовал проверку по факту травмирования ребенка.