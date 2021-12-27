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«Украинские неофашисты»: Шойгу рассказал о причинах возвращения Крыма в состав России

Евгений Белоусов

Политика
«Украинские неофашисты»: Шойгу рассказал о причинах возвращения Крыма в состав России
Фото: Минобороны РФ

Если бы Крым не вернулся в состав России, его бы заполонили украинские неофашисты. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

— Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму, — заявил он.

По словам Шойгу, в противном случае на полуостров хлынули бы украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США. Подобный «очаг», утверждает министр обороны, потушить бы уже не получилось.

Он также подчеркнул, что Минобороны РФ до сих пор видит «последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях», передает «АиФ».

Днем ранее, 26 декабря, депутат Рады Алексей Гончаренко заявил о том, что процесс «возвращения Кубани» якобы уже начался на Украине. Отмечается, что политик не впервые выступает с территориальными претензиями к России. Гончаренко уже говорил, что Кубань — это «украинские этнические земли».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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