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Режиссер фильма «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле умер на 59 году жизни

Евгений Белоусов

Общество
Режиссер фильма «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле умер на 59 году жизни
Фото: Pexels

Лауреат премии «Эмми», режиссер фильмов «Далласский клуб покупателей» и «Разрушение» Жан-Марк Валле умер в возрасте 58 лет. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщило издание Variety.

Уточняется, что Валле скончался в Канаде в районе города Квебек.

— Жан-Марк выступал за творчество, подлинность и умение пробовать новое. Он был настоящим художником и щедрым, любящим человеком. Все, кто работал с ним, не могли не заметить его талант и видение, — цитирует издание слова коллеги Валле Натана Росса.

Причина смерти режиссера не уточняется.

Жан-Марк Валле родился в Монреале 9 марта 1963 года. Кинематограф он изучал в колледже при Университете Квебека в Монреале. В 1990-х годах он спродюсировал несколько короткометражных фильмов, получивших хорошие отзывы. Первой его полнометражной картиной стал «Чёрный список» в 1995 году.

В 2013 году Валле был номинирован на «Оскар» за картину «Далласский клуб покупателей» с Мэттью МакКонахи и Джаредом Лето в главных ролях. Его сериал «Большая маленькая ложь» (2017 – 2019) получил премию «Эмми» в 2017 году в категории «лучший мини-сериал».

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