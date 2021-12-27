Промышленные предприятия смогут получить займы на ИТ-решения

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Промышленные предприятия смогут получить займы от одного до 300 миллионов рублей на ИТ-решения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Выдачу денежных средств будет осуществлять Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства по ставке от 5,5 процента годовых.

— Деньги можно будет получить на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и многое другое, — передает слова Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Чтобы получить заем, получатель должен предоставить в Московский фонд поддержки предпринимательства обоснование внедрения ИТ-решения, стоимость интеграции и ее сроки.

— «Банк технологий» — реестр новейших технологических решений, используемых в промышленности, которые способствуют повышению эффективности производства через внедрение процессов цифровизации и автоматизации. На сегодняшний день банк насчитывает 60 разработчиков, а общее количество представленных ими решений — 117, из которых 22 — это аппаратное обеспечение, 80 — технологии в программном обеспечении, 15 — вспомогательное оборудование, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

С января по сентябрь текущего года инвестиции в экономический сектор Москвы составили более 2,5 триллиона рублей. Отмечается, что эта сумма на 22 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. Более того, данная сумма выше общероссийского показателя. Рост по стране составляет 7,6 процента, а на долю столицы приходится порядка 18,6 процента общероссийского объема инвестиций в основной капитал.