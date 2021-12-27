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Нарколог назвал шесть продуктов, на которые может среагировать алкотестер

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Нарколог назвал шесть продуктов, на которые может среагировать алкотестер
Фото: Sergey Bobulev

Квас, безалкогольное пиво, кумыс, спиртосодержащие лекарства, конфеты с алкогольной начинкой, скисшие соки и другие напитки — употребление таких продуктов может вызвать положительный результат при проверке на алкотестере. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал нарколог Алексей Казанцев.

Эксперт рекомендовал водителям непосредственно перед поездкой отказаться от употребления кваса.

— Положительный результат точно покажет квас. Но только с первой продувки, через 20 минут его уже не будет, — отметил он.

По его словам, водителям нужно с осторожностью принимать некоторые лекарства. Так, лучше отказаться от спиртосодержащих препаратов вроде валокордина, валосердина или корвалола. В них содержится противосудорожный препарат фенобарбитал, который тоже запрещен при управлении транспортным средством.

Казанцев обратил внимание, что не все кисломолочные напитки вызывают реакцию алкотестера.

— Многие ссылаются на кисломолочную продукцию. Считается, что там содержится алкоголь, но кумыс у нас есть только в определенных регионах. С тана, айрана и кефира проверяли опытным путем — не выявляется, чтобы опьянеть, нужен десятилитровый бидон, — отметил нарколог.

Небольшой процент алкоголя присутствует в безалкогольном пиве. Спровоцировать положительный результат может скисший сок или любой перебродивший напиток, предупредил специалист.

По словам собеседника «ВМ», водителям перед поездкой нужно отказаться от еды, содержащей алкогольную начинку.

— Например, ромовую бабу, которая содержит алкоголь при приготовлении, съесть можно. А вот конфеты с коньяком могут вызвать положительную реакцию, если в больших количествах съесть, — предупредил Казанцев.

Ложноположительная реакция может возникнуть при сахарном диабете, однако она будет очень слабой, подчеркнул нарколог.

Как отметил эксперт, допустимая погрешность алкотестеров в 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха призвана исключить ложное срабатывание устройства. Эту погрешность стоит оставить, уверен Казанцев.

Вице-премьер, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин в беседе с «Ведомостями» отметил, что в России ежегодно гибнет в ДТП большое количество человек.

По его мнению, для снижения аварийности нужно тщательнее выявлять пьяных водителей.

— Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем, ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать, — уверен Хуснуллин.

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