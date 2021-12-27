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В Москве зафиксировано максимальное число регистраций недвижимости за год

Елизавета Короткова

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Общество
В Москве зафиксировано максимальное число регистраций недвижимости за год
Фото: pixabay.com

В 2021 году москвичи осуществили максимальное количество регистраций недвижимости за время ведения статистики столичного Росреестра. Об этом «Вечерней Москве» сообщила замруководителя Управления Росреестра по Москве Мария Макарова.

В частности, за последние 11 месяцев в столице было оформлено рекордное число договоров долевого участия в строительстве, уточнила она.

— С 2009 года по декабрь 2021 года объем регистраций недвижимости в Москве увеличился в несколько раз. На рынке нового строительства в 2009 году за 12 месяцев было зарегистрировано всего 3608 договоров долевого участия — по 139 сделок в месяц. И вот результат неполного 2021 года: за 11 месяцев зарегистрирован максимальный объем сделок за всю историю Росреестра — 128 248 ДДУ (жилые и коммерческие помещения). То есть в этом году регистраторы оформляли почти по 6 тысяч договоров долевого участия в строительстве ежемесячно, — рассказали в службе.

Кроме того, за последние два года вторичный рынок превзошел первичный по числу сделок в Москве.

— Если рассматривать вторичный рынок в разрезе пяти лет, то увидим: в реестр недвижимости Москвы внесены сведения о 725 тысячах переходов прав на жилье, где 280 тысяч зарегистрировано в течение последних двух лет. А это почти 40 процентов, — заметила Мария Макарова.

25 декабря Управлению Росреестра по Москве исполнилось 12 лет. Оно было основано в результате объединения столичных управлений Федеральной регистрационной службы, Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и Московского окружного управления геодезии и картографии.

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