Врач объяснил, почему стопроцентная вакцинация от коронавируса невозможна

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Достичь стопроцентной вакцинации невозможно, так как некоторые граждане не могут привиться от коронавируса по серьезным причинам. Однако есть возможность достичь 98 процентов коллективного иммунитета. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Специалист пояснил, что 75–80 процентов коллективного иммунитета — это самый минимальный показатель. Цифры ниже этих значений не рассматриваются, поскольку это не поможет остановить пандемию и вероятность большого количества заражений коронавирусом в популяции сохраняется. Но достичь 100 процентов не получится.

— 100 процентов не будет: есть люди, которым невозможно поставить прививку, и люди, которые невосприимчивы к вакцине, потому что у них сбой в иммунной системе. Плюс у нас есть дети, которые, допустим, не будут привиты, — отметил специалист в комментарии «Радио 1».

При этом Кондрахин отметил, что, если темпы вакцинации сохранятся на нынешнем уровне, то достигнуть коллективного иммунитета в 98 процентов получится лишь через полтора–два года.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила необходимость 100-процентной вакцинации для достижения коллективного иммунитета. Она подчеркнула, что в конце 2021 года в России проводилась активная вакцинация населения. Ситуация с коронавирусом нового типа на территории России, по ее словам, в настоящий момент не безоблачная, но стабильная, передает argumenti.ru.

24 декабря стало известно, что первые партии вакцины «Спутник М» вывели в гражданский оборот.