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Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

Тело журналиста Егора Просвирнина обнаружили в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в понедельник, 27 декабря.

— На месте происшествия находится жена и мать журналиста. Ему было 35 лет, — говорится в сообщении.

Его тело имеет характерные признаки падения с высоты. Telegram-канал Mash уточняет, что его тело обнаружили полностью голым, он лежал на проезжей части около ресторана «Армения».

Незадолго до инцидента соседи слышали ссору в квартире покойного. Журналист не оставлял каких-либо записок, отмечает «112».

30 октября сообщалось, что российский хоккеист Иван Биткин погиб, выпав из окна 25-го этажа в жилом доме на севере Москвы. Прибывшие на место происшествия врачи зафиксировали смерть Биткина от полученных травм. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.