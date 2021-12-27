Полиция ликвидировала наркопритон в московском районе Печатники

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Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Правоохранители задержали москвича, который предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для совместного употребления наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в понедельник, 27 декабря.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого 34-летнего неработающего гражданина, который систематически предоставлял свою квартиру на улице Шоссейная наркозависимым лицам для употребления наркотических средств, — говорится в сообщении.

Посещавшие квартиру подозреваемого уже неоднократно задерживались полицейскими. Они, согласно медицинскому освидетельствованию, находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении них ранее составляли протоколы по статье КоАП «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».

Владельцу квартиры избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

13 декабря полицейские задержали 45-летнюю женщину, которая подозревается в организации притона для занятия проституцией в Таганском районе Москвы. По данным МВД, в одном из салонов массажа, расположенном на первом этаже жилого дома на Новорогожской улице, оказывались услуги интимного характера за деньги.

Силовики задержали шесть приезжих девушек в возрасте от 24 до 33 лет. Женщину, в обязанности которой входила работа администратора заведения, задержали в Московской области.