Пластический хирург назвала самые популярные косметические процедуры перед Новым годом

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Перед Новым годом каждой представительнице прекрасного пола хочется выглядеть на все сто. Поскольку лишнее время для себя в предновогодних хлопотах найти всегда непросто, лучше всего прибегнуть к профессиональной помощи косметологов. «Вечерняя Москва» узнала у пластического хирурга Лии Гавашели о том, какие процедуры пользуются наибольшей популярностью у дам накануне праздников.

Очищение кожи

Чтобы получить сияющую кожу и ровный тон лица накануне важного праздника, можно прибегнуть к такому проверенному и популярному способу ухода за кожей, как кислотный пилинг. Пилинг относится к категории процедур, которые необходимо делать в холодное время года, так как риск получить в результате очищения кожи гиперпигментацию зимой сведен практически к нулю (если только вы в новогодние каникулы не собираетесь отправиться на знойный курорт, чтобы проводить время под прямыми солнечными лучами). Если Новый год вы проводите в средней полосе, то от профессионального пилинга накануне праздников отказываться точно не стоит. Даже легкий, поверхностный пилинг посредством фруктовых кислот (например, гликолевый) способен преобразить вас до неузнаваемости: в его задачу входит вернуть коже гладкость и здоровый свежий вид, избавить от пигментации, постакне, мелких морщинок и других несовершенств.

Имейте в виду, что перед проведением процедуры может понадобиться легкое скрабирование кожи в домашних условиях. Это необходимо для того, чтобы выровнять эпидермис и подготовить кожу к более агрессивному воздействию фруктовыми кислотами или другими ингредиентами. Еще одна важная деталь — это постпилинговый уход, который требует соблюдения предписаний врача, обязательного отказа от посещения соляриев и саун, а также постоянного использования крема с UF-фактором, дабы избежать возможных последствий в виде гиперпигментации.

Увлажнение кожи

Сияние и ровный тон кожи не получить без качественного увлажнения. В холодное время года вопрос увлажнения стоит не менее остро, чем летом. Ведь батареи центрального отопления делают воздух сухим, что способствует обезвоживанию эпидермиса. Если добавить сюда другие стрессовые факторы, такие как низкие температуры, холодный ветер, то мы получаем уставшее изможденное лицо, с которым не очень хочется идти на праздник. Что делать? Можно прибегнуть к такой процедуре, как биоревитализация: инъекции низкомолекулярной гиалуроновой кислоты помогают улучшить качество кожи, стимулировать выработку коллагена и эластина, а также способствуют ее омоложению, разглаживанию морщинок и профилактике старения. Благодаря уникальной способности гиалуроновой кислоты притягивать и удерживать влагу в клетках кожа выглядит ухоженной, напитанной и упругой.

Омоложение кожи

Конечно, самыми популярными процедурами перед наступлением Нового года можно считать инъекции с филерами на основе гиалуроновой кислоты и ботокс. Стабилизированная гиалуроновая кислота является основным действующим веществом филеров — препаратов, с помощью которых проводятся процедура контурной пластики лица, восполнение объемов в области скул, губ, подбородка и углов нижней челюсти. Также с помощью филеров можно избавиться от глубоких морщин (заломов), подтянуть овал лица и, конечно же, увеличить губы. Для многих представительниц прекрасного пола именно эта функция филеров на основе гиалуроновой кислоты является основополагающей.

Что же касается ботулинотерапии, то ее можно назвать процедурой номер один перед Новым годом, ведь всем хочется в это время выглядеть неотразимо. Главным плюсом данных методов является то, что их можно применять накануне праздника: за 2–3 дня до корпоратива или самого торжества. Действие филеров и ботулотоксина заметно сразу, инъекционные методики не требуют реабилитации, а следы уколов станут незаметны уже на следующий день после их введения.