Эксперт объяснил, почему опасно спать с телефоном под подушкой

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Современные смартфоны, как и другая электроника, излучают электромагнитные волны. Они способны проходить даже через подушку и могут негативно влиять на работу мозга и вегето-сосудистой системы в долгосрочной перспективе. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

— Чтобы защитить свой организм, следует как минимум за час до сна прекратить использование телефона. Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз, — отметил специалист.

По словам эксперта, убрав заранее телефон, вы позволите глазам и мозгу расслабиться и избежите проблем с засыпанием и с частым пробуждениям по ночам.

Кувиков также отметил, что многие люди используют телефон для анализа и мониторинга сна, но для таких целей лучше подходит фитнес-браслет или электронные часы с отключенной на период ночи функцией уведомлений.

Исследователи провели опрос и выяснили, жители каких регионов России чаще сталкиваются с бессонницей. Отмечается, что в 2021 году мужчины в России стали хуже спать по сравнению с прошлым годом. Так, увеличилось число мужчин с бессонницей из-за тревожных снов (11 процентов против восьми в прошлом году). Женщины в 2021 году стали чаще просыпаться по ночам — эту проблему отметили 32 процента опрошенных россиянок.

Худшее качество сна у жителей СЗФО и Урала: половина людей из этих регионов жалуется на бессонницу из-за тревожности. При этом в СЗФО в 2021 году актуальность проблемы возросла на семь процентов — с 43 до 50.