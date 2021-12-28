Завершено благоустройство возле новой станции «Новаторская» БКЛ метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Новаторская Карта всех событий

Строители завершили работы по благоустройству улицы Академика Пилюгина около новой станции «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 28 декабря.

Он отметил, что проделанные работы позволили улучшить транспортную и пешеходную доступность указанной территории. По его словам, открытие новой станции Большого кольца увеличило пассажирские потоки.

— Стояла задача сделать это пространство удобным и функциональным для местных жителей, сохранив транзитную функцию, — заявил заммэра.

В рамках благоустройства специалисты обновили тротуары и покрытие дорог, обстроили систему водостока, перенесли под землю все воздушные кабельные линии, а также установили лестницы с пандусами ко входам в Воронцовский парк.

— Установили 45 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами; оборудовали восемь современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами; дополнительно озеленили территорию, — добавили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Петр Бирюков уточнил, что возле станции БКЛ «Новаторская» появились 50 деревьев и более 8,5 тысячи кустарников, а также газон общей площадью более 14 тысяч «квадратов», говорится в сообщении.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что возле новых станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена высадили свыше трех тысяч деревьев и порядка 18 тысяч кустарников.