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Народный календарь. Как 29 декабря избавиться от проблем с деньгами и конфликтов на работе

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как 29 декабря избавиться от проблем с деньгами и конфликтов на работе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сегодня Православная церковь чтит память Аггея — одного из последних пророков Ветхого Завета.

В этот день проведите ритуал, который избавляет от финансовых неурядиц и сводит на нет конфликтные ситуации на работе с сослуживцами, если таковые имеются. Для этого нужно взять три свечи, желательно синего или голубого цветов, и ароматизированные палочки с запахом мяты и эвкалипта. Если палочек нет, то вполне можно поджечь в специальной посуде обычные листья этих трав. Сидя перед свечами, проговорите следующее: «Как меняется день за днем, год за годом, ночь за ночью, пусть так дым развеет в моей жизни все плохое и мрачное».

Если воск из свечей польется темный, то ваши проблемы не смогут разрешиться таким способом, если светлым — ждите хороших новостей!

Приметы погоды:

Каков Аггей, таким и апрель будет.

Мороз в этот день обещает холодную погоду до Крещения.

Ветреная погода и лежащий вплотную к забору снег — дурная примета. Лето будет неурожайным.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 29 декабря избавиться от проблем с деньгами и конфликтов на работе

Именины отмечают: Петр, Илья, Николай, Макар, Аркадий, Владимир, Павел, Александр, Софья.

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