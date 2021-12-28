Капитальный ремонт завершился в Московском доме композиторов в ЦАО

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Брюсов переулок, 8-10с2 Карта всех событий

Строители завершили капитальные ремонтные работы в Московском доме композиторов на Брюсовом переулке в центре города. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта столицы во вторник, 28 декабря.

В учреждении отметили, что здание 1917 года постройки привлекательно с точки зрения цветовых решений. Архитекторы решили зрительно разделить его на четыре части.

— Внизу тянется поясок из натурального камня, далее два этажа украшает рустовка, следующие три этажа оштукатурены, а два последних выполнены из неокрашенного кирпича. Все четыре слоя были тщательно расчищены и докомпанованы. Устранены все сколы и трещины, восстановлены швы. Затем со второго по пятый этажи окрасили в исторический цвет, — заявили в пресс-службе.

Также в ходе работ была расчищена памятная доска Дмитрию Шостаковичу и обновлена крыша постройки. Здесь специалисты заменили стропила, обработали огнебиозащитным составом поверхности кровли и обновили покрытие.

— Также был проведен комплексный капитальный ремонт подъезда. Кроме того, в доме заменили сеть электроснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение Фонда.

15 декабря стало известно, что жилой дом для научных работников в центре Москвы был капитально отремонтирован.