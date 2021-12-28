Эксперт назвал главный фактор, который определит будущие цены на нефть

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Решающее значение для будущих цен на нефть будет иметь встреча стран — участниц ОПЕК, которая состоится через неделю. Об этом заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Нефть пошла в рост после открытия американских биржевых площадок. Перед этим главный санитарный врач США заявил, что штамм «Омикрон» не нанесет такого урона экономике, как предыдущие волны коронавируса. Для трейдеров это означает, что спрос на сырье может вырасти, — отметил он в комментарии ФАН.

Артем Деев добавил, что если цены и превысят отметку в 80 долларов за баррель, то это не будет длиться долгое время, так как главным событием для нефтяных цен станет встреча ОПЕК. Страны должны будут решить, будут ли изменены объемы добычи «черного золота».

По мнению эксперта, скорее всего объемы не будут изменены, а значит цены сильно не вырастут и останутся в рамках 72–75 долларов.

Накануне цена нефти Brent превысила 78 долларов впервые с 26 ноября текущего года. Подросла и стоимость фьючерса на сырье марки WTI. Она выросла на 1,75 процента — до 75,08 доллара за баррель, передает Life.ru.

До этого вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что ожидает цену нефти в 60–80 долларов за баррель в следующем году.