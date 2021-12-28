Доктор Комаровский объяснил, как преодолеть проблемы с психикой из-за ковида

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как избежать проблем с психикой после перенесенного коронавируса.

— Действительно, у многих с психикой непорядок. Сейчас основная причина — перенесенный коронавирус. Доказано, что ковид средней тяжести и тяжелый у одной трети пациентов вызывает серьезные проблемы с нервной системой и проблемы с психикой, включая депрессию, панические расстройства и так далее, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Он отмечает, что проблемы не возникли на пустом месте — большую роль сыграли запреты путешествий, обилие страшилок в соцсетях и СМИ и ограничение контактов.

— Если в вашей жизни плохих дней больше, чем хороших, не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Нужна помощь врача-психиатра. В первую очередь нужно общение с добрыми людьми, общение с природой, музыка, кино. Помните, что самый лучший способ профилактики — это общение с единомышленниками. Не замыкайтесь в себе и избегайте одиночества, — добавил врач.

Ранее доктор Комаровский предупредил об опасности популярного лекарства.