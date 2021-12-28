Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Доктор Комаровский объяснил, как преодолеть проблемы с психикой из-за ковида

Анна Михалюк

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Доктор Комаровский объяснил, как преодолеть проблемы с психикой из-за ковида
Фото: Pexels

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как избежать проблем с психикой после перенесенного коронавируса.

— Действительно, у многих с психикой непорядок. Сейчас основная причина — перенесенный коронавирус. Доказано, что ковид средней тяжести и тяжелый у одной трети пациентов вызывает серьезные проблемы с нервной системой и проблемы с психикой, включая депрессию, панические расстройства и так далее, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Он отмечает, что проблемы не возникли на пустом месте — большую роль сыграли запреты путешествий, обилие страшилок в соцсетях и СМИ и ограничение контактов.

— Если в вашей жизни плохих дней больше, чем хороших, не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Нужна помощь врача-психиатра. В первую очередь нужно общение с добрыми людьми, общение с природой, музыка, кино. Помните, что самый лучший способ профилактики — это общение с единомышленниками. Не замыкайтесь в себе и избегайте одиночества, — добавил врач.

Ранее доктор Комаровский предупредил об опасности популярного лекарства.

Читайте также:
Коронавирус доктор Комаровский Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте