За год столичный Комитет ветеринарии провел 8 акций для владельцев питомцев

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Каждый год столичный Комитет ветеринарии проводит акции. Благодаря им владельцы домашних животных могут получить ветеринарные услуги на более выгодных условиях. Всего в 2021 году в госветклиниках Москвы прошли 8 акций, которыми воспользовались более 14 тысяч москвичей.

— Завести питомца — это действительно серьезный шаг. Наша задача поддержать москвичей, которые решили взять на себя такую ответственность. В столичных госветклиниках владельцы могут рассчитывать на высококвалифицированную помощь для домашних животных по доступным ценам. Для того чтобы сделать востребованные услуги ещё более привлекательными, мы проводим акции, — отметил председатель Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Такие акции Комитета ветеринарии обращают внимание владельцев на необходимость профилактики здоровья домашних животных, чтобы сделать их жизнь комфортнее и безопаснее. Например, в этом году в госветклиниках прошла акция на комплексную вакцинацию питомцев, а перед дачным сезоном была объявлена скидка на профилактическое обследование.

Также акции прошли в отношении таких популярных услуг как чипирование, ультразвуковая диагностика и вызов бригады ветеринаров на дом. В августе Комитет ветеринарии отменял двойной ночной тариф на услуги ветеринарной помощи на дому, а в ноябре и декабре была объявлена скидка на сам выезд специалистов.

Напоминаем, что в Москве работают 26 государственных ветеринарных ветклиник. Записаться на прием к ветеринару можно онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону: +7(495)612-04-25.