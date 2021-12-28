В Подмосковье рассказали о темпах строительства жилья в 2021 году

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В уходящем году в Подмосковье построили примерно на 10 процентов больше жилья, чем в 2020, а цены за квадратный метр существенно выросли. Об этом рассказал вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.

Он отметил, что показатели прошлого года по сдаче жилья были превышены. В то же время продолжается тенденция на повышение цен на недвижимость.

— В Москве цена выросла на 20 процентов, в Подмосковье – примерно на 18 процентов. И для покупателей это не лучшая новость, — отметил Шлеменков в комментарии «Радио 1».

По словам эксперта, рост цен связан с введением льготной ипотеки и подорожанием практически всех стройматериалов.

До этого аналитик предсказал рост цен на квартиры в Подмосковье из-за открытия МЦД-3. Руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что запуск диаметров улучшил транспортную доступность многих территорий Московской области. Новостройки в подмосковных городах, где прошли диаметры, подорожали сильнее всего.