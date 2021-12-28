Трудовые мигранты смогут подать заявление на переоформление патента до 31 декабря

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Указ президента России Владимира Путина о мерах урегулирования правового положения мигрантов в Москве в период преодоления пандемии COVID-19 будет действовать до 31 декабря текущего года. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

До этой даты иностранные граждане могут подать заявление на переоформление патента на право работать в Москве.

Прием документов осуществляет «Многофункциональный миграционный центр». Подать заявление можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

В ноябре стало известно, что МВД подготовило приказ об обязательном предоставлении мигрантами справки о здоровье. Прибывающие в Россию на срок более 90 дней мигранты, возможно, будут предоставлять справку об отсутствии ВИЧ или наркозависимости. Изменения вступят в силу 29 декабря, если будет одобрен соответствующий проект приказа МВД РФ.

Документ обязывает иностранцев или лиц без гражданства по случаю прибытия в РФ на срок более 90 дней сдавать в территориальный орган МВД справку об отсутствии проблем со здоровьем. Срок подачи таких справок — 30 дней с момента истечения срока действия ранее выданных справок о прохождении медосвидетельствования.