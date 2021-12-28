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Эксперты рассказали, как выбрать инструктора по сноубордингу и горным лыжам

Василий Плиткин

Спорт
Эксперты рассказали, как выбрать инструктора по сноубордингу и горным лыжам
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Горнолыжный сезон в самом разгаре. Москвичи и гости столицы выбирают места для катания на лыжах и сноуборде. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», в какую цену обойдутся занятия зимними видами спорта, как выбрать инструктора и где покататься.

По традиции в Москве работают «Лата Трэк» в Крылатском, «КАМП» на Нагорной, «Узкое» на Севастопольском проспекте. В Подмосковье открыты: всесезонный горнолыжный комплекс «Снежком» в Красногорске, на Красногорском бульваре, «Сорочаны» в деревне Курово, «Яхрома» в Животине, парк «Волен» и комплекс «Степаново» в Яхроме, а также клуб имени Тягочева в Шукулове.

Стоимость индивидуальных занятий как на лыжах, так и на сноуборде не отличается. По словам мастера спорта по сноуборду Марии Белых, в Подмосковье одна тренировка оплачивается от полутора тысяч рублей, в Москве — от двух тысяч рублей. Групповые тренировки — в пределах тысячи, а для детей можно найти педагога даже за пятьсот рублей. Как говорит Мария Белых, хороший инструктор способен заложить азы уже с первых занятий.

— Чтобы оценить тренера, достаточно одной тренировки. Инструктор должен сам уверенно стоять на доске, уметь не только прыгать на сноуборде, но и располагать к себе людей. Важно спросить новичка о здоровье, наличии заболеваний, составить подходящую программу занятий, — поделилась мнением Белых.

Если вы не новичок, а опытный спортсмен, проверить инструктора на профпригодность будет проще. Например, в горнолыжном спорте есть ряд маневров, которые должен уметь выполнять каждый лыжник, рассказывает Олеся Алиева, мастер спорта международного класса по горнолыжному спорту.

— Базовые элементы — это поворот на параллельных лыжах, траверс на кантах, боковое соскальзывание, поворот в плуге. Без этого спортсмен не может называть себя спортсменом, — уточнила Алиева.

Кроме того, эксперты настоятельно рекомендуют расспросить инструктора об образовании и опыте работы. А еще почитать о нем отзывы в интернете, например на следующих сайтах: «Дух Спорта», Repetit-Center, NEEDSPEC.RU, ZOON.RU.

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