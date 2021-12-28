Газпром планирует построить 555-метровую башню в рамках «Лахта Центра»

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Газпром представил архитектурную концепцию третьего небоскреба в рамках «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 28 декабря.

— В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг «Лахта Центра» представлена концепция третьего небоскреба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий, — говорится в сообщении.

Архитектурная композиция здания создана по принципу золотого сечения, подчеркнули в организации. Его форма представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль, башня будет состоять из двух переплетенных вокруг атриумов зданий-крыльев.

Фойе разделят башню на семь групп, а для поддержки открытых шахт панорамных лифтов используют легкую раму. Башня будет иметь высоту 555 метров, ее площадь составит около 179 тысяч квадратных метров.

Обзорная галерея, согласно планам, разместится на верхнем уровне на высоте 453 метров. Небоскреб будет находиться в диалоге с линиями уже существующей башни и проектируемого «Лахта Центра — 2», отмечается на сайте Газпрома.