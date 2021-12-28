Россиян предупредили об изменении правил выдачи пенсий в 2022 году

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Новые правила выплаты пенсий, вступающие в силу 1 января 2022 года, защитят пенсионеров-банкротов от удержания выплат. Об этом сообщает РГ во вторник, 28 декабря.

— 1 января вступают в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные Минтрудом. Одно из основных нововведений — освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом, — говорится в сообщении.

Кроме того, со следующего года сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Им придется сделать это при увольнении человека за несколько лет до пенсии, если он не может самостоятельно найти работу.

Пенсии по инвалидности и социальные доплаты будут впредь назначаться в беззаявительном порядке. Гражданам старше 80 лет будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения.

При выезде за пределы сельской местности пенсионеры смогут сохранить «сельскую надбавку». ПФР будет раз в три года информировать мужчин, достигших 45-летия, а также женщин старше 40 лет о предполагаемом размере страховой пенсии, отмечает РГ.