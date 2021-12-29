Как обезопасить свои данные в Сети в период новогодних праздников

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Тренды 2020–2021 годов показали, что жертвами киберпреступников могут стать все: начиная от школьников и не имеющих цифрового образования бабушек и заканчивая представителями IT-индустрии. Стать мишенью для кибермошенников легко, но и избежать потери своих данных и денег тоже можно, например, проявив бдительность и внимательность к совершаемым действиям, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

— Первое правило кибербезопасности — не сообщайте никому в Сети данные, которые недостойны общественной публичности. Это касается хранения в «облаках» и на подключенных к сети жестких дисках персональных, интимных фотографий, паспортных данных, паролей и финансовой информации. Если же наличие или передача таких данных необходимы, то стоит позаботиться о том, чтобы доступ к ним был защищен паролем, — говорит он.

Также, отмечает Кувиков, эффективно защитить информацию о себе и важных вам вещах можно при помощи антивируса. Современные решения обновляются достаточно часто и приспособлены к защите от появляющихся новых видов атак, вирусов и мошенничеств.

— Не забывайте периодически делать проверки всех своих устройств антивирусом, ставить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Я рекомендую также создавать уникальные пароли для каждой учетной записи: злоумышленники, получив пароль от одного аккаунта пользователя, обязательно попробуют применить его ко всем остальным. Если вам тяжело придумывать и запоминать пароли, используйте специальное ПО для создания уникальных, трудно взламываемых паролей. Преимущество такого менеджера паролей состоит в том, что он запоминает все пароли пользователя, — говорит специалист.

Еще один вариант защиты, по словам Кувикова, — использование памятные фразы, которые легко запомнить, но трудно угадать и взломать. Например, использовать строки из любимой песни, заменяя в них буквы на разные спецсимволы. Однако в такой системе не стоит использовать названия самих ресурсов с одними и теми же словами, так как такие пароли легко подобрать.

Для совершения покупок в онлайн-магазинах можно использовать пароль, составленный по более простой схеме, главное, чтобы он принципиально отличался от того, который вы используете на первоочередных сервисах.

Не устанавливайте на телефон приложения из сторонних источников — только из официальных магазинов приложений, предостерегает Кувиков.

— Внимательно следите за поведением своего устройства: если оно вдруг лишний раз запрашивает данные для входа в вашу учетную запись, это повод насторожиться. Следите за тем, какие разрешения вы даете скачанным на телефон приложениям. К примеру, приложению-калькулятору не нужен доступ к микрофону или камере, — отмечает он.

Также, говорит эксперт, чтобы не дать мошенниками перехватить данные, вместо публичного Wi-Fi лучше использовать мобильный интернет — его скорости вполне хватит и для онлайн-покупки, и для просмотра серии любимого сериала.

Не забывайте смотреть на формат скачанного файла, предупреждает Кувиков. Если загруженная музыкальная запись или книга имеет расширение исполняемого файла (.exe), то открывать ее точно не стоит. Посмотреть расширение и тип файла можно, щелкнув по иконке правой кнопкой мыши и выбрав пункт «Свойства». Если файл все же необходимо открыть, то предварительно проверьте его антивирусом или одним из существующих бесплатных сервисов.