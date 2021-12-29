Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судебных тяжб

Фото: @schwarzenegger/ Аккаунт Арнольда Шварценеггера в Instagram

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально развелся со своей супругой спустя десять лет, проведенных в судах. Об этом сообщает портал TMZ.

Пара сообщила общественности о своем расставании еще в 2011 году. Тогда в СМИ появилась информация, что домработница актера ждет от него ребенка. Только спустя десять лет после скандала супруги смогли добиться официального расторжения брака.

По данным портала, судебные разбирательства длились так долго по причине споров о разделе имущества — супругам пришлось делить около 400 миллионов долларов.

24 декабря голливудский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер подарил 25 домов бездомным ветеранам на Рождество.

В прошлом году Шварценеггер перенес операцию на сердце. Позднее он рассказал о своем самочувствии после операции по замене сердечного клапана. Шварценеггер заявил, что чувствует себя фантастически. Он добавил, что уже гуляет по улицам Кливленда, наслаждаясь местными достопримечательностями.