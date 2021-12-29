«Юморная девчонка»: Лазарев оценил вокальные данные Бузовой

Фото: instagram/lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев оценил вокальные данные теледивы Ольги Бузовой.

В декабре артист стал гостем YouTube-шоу «Музыкалити» с Максимом Галкиным. В рамках программы артисты слушают музыкальные произведения и оценивают их. Одной из песен, которая попала в эфир, оказалась композиция «Мандаринка» в исполнении Ольги Бузовой и ее бывшего возлюбленного Давы.

Сергей Лазарев назвал Бузову очень ярким персонажем, который из каждого своего выхода делает настоящее шоу. При этом исполнитель не смог назвать Бузову настоящей певицей.

Он также отметил, что в обычной жизни Ольга является приятной и «юморной и классной девчонкой», с которой они не раз пересекались.

Лазарев подчеркнул, что он неоднократно говорил девушке о своем отношении к ней и не раз упоминал, что ей не стоит называть себя певицей.

До этого новый генеральный директор Московского художественного академического театра имени Горького Владимир Кехман объявил о снятии с репертуара спектакля о молодых годах Иосифа Сталина «Чудесный грузин», в котором играет Ольга Бузова.