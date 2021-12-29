Малиновое варенье и салат: врачи-гематологи назвали продукты, разжижающие кровь

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Разжижению крови способствуют практически все продукты растительного происхождения. Лучше всего с указанной задачей справляются ягоды и зелень. Об этом «Вечерней Москве» рассказали врачи-гематологи.

Малина хорошо разжижает кровь. По словам гематолога Светланы Бычковой, эта ягода является «живым аспирином».

— Прежде всего в этом контексте стоит вспомнить малину. Кроме того, кровь разжижают такие ягоды, как брусника, морошка, клубника, — отметила собеседница «ВМ».

Зелень также уменьшает густоту крови. В ней содержится фолиевая кислота, замедляющая темпы свертывания крови. Практически вся растительная пища способствует уменьшению возможности образования тромбов, считает гематолог Александр Румянцев. В беседе с «ВМ» он рассказал, каким образом некоторые продукты могут разжижить кровь.

— В некоторых продуктах есть вещества, которые нарушают функции компонентов, участвующих в свертывании. Все продукты, содержащие салициловую кислоту (аспирин в чистом виде), нарушают функции тромбоцитов в течение трех–четырех дней. Они «выключают» эти клетки. К таким продуктам, в частности, относятся малина и малиновое варенье. Раньше ягоду использовали для лечения инфекций, — объяснил специалист.

Конечно, важно понимать, что указанные продукты не избавляют от проблем со свертываемостью крови. Врачи напоминают: необходимо вовремя взять ситуацию под контроль специалистов и не надеяться на народную медицину.

— Если возникает тромбоз, то листом салата вы от него не избавитесь. Перечисленные продукты стоит употреблять в пищу с целью профилактики. А то многие считают, что съедят ягоду малину и вылечатся, — заметила Бычкова.

Гематолог Румянцев подтвердил: речь идет о масштабном потреблении указанных продуктов. В противном случае эффекта вряд ли стоит ждать. Люди, имеющие интерес к этой проблеме, должны советоваться с врачами, так как все индивидуально, напомнил собеседник «ВМ».