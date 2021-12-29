Цены на ипотеку и аренду жилья в Москве взлетят в 2022 году

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Рост цен на покупку жилья в Москве остановился в то время, как процентные ставки на ипотеку и аренду жилья продолжают повышаться. Как рассказали «Вечерней Москве» эксперты в области недвижимости, такая же тенденция ожидается в течение 2022 года.

Цены на покупку жилья в Москве в декабре достигли своего предела и остановились. Как отметила президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, за последний год стоимость квартир увеличилась на 30 процентов. По словам эксперта, факторами подорожания стали инфляция, низкие ставки по депозитам — 3,5 процента годовых — и обесценивание рубля.

— Сейчас ставки по депозитам достигли восьми процентов. На рынке недвижимости будет стагнация, ничего расти не будет. Ипотека тоже не увеличится, — пояснила Радченко, добавив, что и понижения цен на квартиры ждать не стоит, даже если упадет спрос на недвижимость.

По словам Радченко, застройщики начнут предлагать разные скидки и льготные программы.

— Не исключено, что будет беспроцентная ипотека, однако цены останутся прежними, — уточнила она.

А вот ипотечные ставки продолжат рост. За последние девять месяцев он увеличился в два раза. Сейчас ставка составляет 10 процентов годовых, а еще весной была 6,5 процента, заявила Радченко.

— Те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, предпочтут рынок аренды, чем покупку квартиры по таким безумным ценам на квадратный метр и высоким ипотечным ставкам, — предположила эксперт.

При этом неясно, станет ли аренда квартиры решением жилищного вопроса, считает вице-президент российской гильдии риелторов Константин Апрелев. По его словам, цены на аренду тоже поднимутся.

— Уже этой осенью снять квартиру в Москве стало дороже на 12–15 процентов, — говорит Апрелев. — В следующем году цены и вовсе подпрыгнут до 30 процентов. Стоимость аренды будет как до начала пандемии. По прогнозу эксперта, ставка аренды может понизиться лишь к весне. На рынке жилья существует сезонность: цены на аренду взлетают в августе и достигают пика в ноябре — декабре. Самые низкие цены — в июле, — рассказал Апрелев.

В конце декабря 2021 года председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила о преодолении пика роста цен на недвижимость в России. Она также призвала не поддаваться ажиотажному поведению и не спешить с покупкой жилья из опасений, что цены продолжат рост.