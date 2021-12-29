В ЛНР сообщили о похищении сотрудника Народной милиции украинскими диверсантами

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Сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) похитили у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в луганском ведомстве.

По мнению представителей Луганска, к похищению имеют отношение диверсанты с Украины.

— 28 декабря украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договоренностей похитила военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики, — сообщил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.

Он уточнил, что там, где находился сотрудник милиции, были обнаружены следы драки и крови, передает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.