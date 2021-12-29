«Стройнее, чем когда-либо»: похудевший Ким Чен Ын появился на публике

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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын появился на публике заметно похудевшим. Об этом сообщает Daily Mail в среду, 29 декабря.

— Ким Чен Ын выглядит стройнее, чем когда-либо на новых фотографиях, опубликованных вчера государственными СМИ. 37-летний северокорейский лидер выглядел заметно аккуратным на фотографиях, опубликованных Корейским центральным информационным агентством, которые были сделаны во время ключевого собрания правящей партии — форума, который он ранее использовал для объявления важных новогодних политик, — говорится в сообщении.

Встреча, по данным газеты, прошла на фоне экономического кризиса, санкций и пандемии коронавируса. При этом Северная Корея отмечает десятую годовщину принятия лидером верховного командования вооруженными силами, отмечает Daily Mail.

15 декабря СМИ сообщили, что Ким Ен Чжу, младший брат основателя КНДР Ким Ир Сена, скончался на 102-м году жизни. Нынешний лидер страны Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за произошедшего.

Ким Ен Чжу родился в 1920 году. Образование получил в Московском государственном университете имени Ломоносова. В 1960-м стал главой организационного отдела Трудовой партии Кореи. С 1973 года работал в должности заместителя председателя правительства государства.