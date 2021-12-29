Названы города с самым дорогим прокатом коньков

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За последние два года средняя минимальная стоимость проката коньков в городах-миллионниках возросла на 12,4 процента. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе геосервиса 2ГИС.

Рекордсменом по стоимости проката коньков стал Санкт-Петербург. Там указанная услуга обойдется в среднем в 291 рубль за час. Этот показатель вырос лишь на 1 процент с 2019 года. На втором месте по величине стоимости — Пермь, а на третьем — Москва.

— Москва — на третьем месте: стоимость проката коньков начинается в среднем от 222 рублей в час, с декабря 2019 года она выросла на 18,7 процента. Обошла столицу Пермь, где час проката стоит в среднем от 250 рублей, — рассказали в 2ГИС.

Самое бюджетное катание — в Самаре, Казани и Волгограде. Там стоимость проката коньков обойдется менее чем в 130 рублей.

Данные получены в результате опроса сотрудников более чем 400 локаций для катания на коньках — ледовых дворцов спорта, торговых центров, а также открытых и закрытых катков — в городах-миллионниках. Полученные сведения сравнили с аналогичными итогами, подведенными в декабре 2019 года.