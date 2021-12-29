Санкции, учения и Союзное государство: итоги встречи Путина и Лукашенко

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 29 декабря.

Союзное государство

Российский лидер отметил, что за год удалось добиться позитивных результатов в сфере интеграции. При этом он уточнил, что в 2020 году произошел спад в объеме товарооборота почти на 17 процентов из-за пандемии, но в 2021-м случился рост почти на 36 процентов.

Путин в связи с этим поддержал решение о допуске белорусских компаний к госзаказам в России. Данная инициатива, по его словам, существенно расширяет возможности для белорусских предприятий.

Совместные военные учения

Страны, как уточнил российский лидер, проведут учения в марте или феврале 2022 года. Лукашенко предложил продолжать сотрудничество в этой сфере и заверил, что Минск не останется в долгу.

Фото: Администрация президента РФ

Санкции против Белоруссии

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку, которую тот оказал Белоруссии в условиях санкций. Дело, по его словам, в том, что любые предложения отзываются, что приводит к поддержке Минска со стороны правительства России, компаний и банков.

Запад, как уверен белорусский лидер, продолжает «душить» страну. Ограничительные меры из пяти пакетов являются «безмозглыми» и никому не нужными, подчеркнул глава государства.

Итоги неформального саммита СНГ

По мнению Лукашенко, главы постсоветских республик прекрасно понимают ситуацию и разобрались во всех «хитросплетениях» мировой политики благодаря России. Он добавил, что это позволит и в дальнейшем развивать сотрудничество в подобном формате, отмечается на сайте Кремля.