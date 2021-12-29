Вирусолог Альтштейн рассказал, сможет ли назальный «Спутник V» заменить укол

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Назальная форма вакцины «Спутник V» не заменит внутримышечную инъекцию. Она станет хорошей дополнительной защитой после второй прививки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ученый уточнил, что назальная вакцина дает иную защиту.

— Препарат вводится через нос, далее жидкость стекает по задней стенке глотки. Так происходит заражение клеток рекомбинантным аденовирусом, в котором имеется ген, вызывающий образование белка коронавируса. Таким образом индуцируется образование иммуноглобулина А, который и защищает слизистые оболочки. Вирус будет встречен антителами, которые не дадут ему проникнуть дальше слизистых. Конечно, это не является стопроцентной защитой, — объяснил вирусолог.

Альтштейн отметил, что с выходом на рынок назального «Спутника» прививка все равно останется обязательной.

— Я наверняка не знаю, как будет организовано использование препарата. Считаю, что оптимальным решением будет введение назального препарата после второй вакцины. Но, возможно, так делать не будут. Это зависит от многих причин, в том числе и от доступного количества вакцины, — сказал ученый.

Также эксперт обратил внимание, что в период заболеваний носоглотки (заложенности в носу, инфекций и др.) люди не смогут использовать спрей.

­— В какой-то мере назальный препарат защищает от любого штамма. Потому что все штаммы нейтрализуются одним и тем же видом антител. Тут нюанс в том, что каждый штамм требует разного уровня антител. Например, вакцины, сделанные против уханьского вируса, хорошо нейтрализует «альфа»-штамм, а африканскую «дельту» не очень, — пояснил Альтштейн.

Вирусолог добавил, что назальный «Спутник» можно будет вводить и детям, и людям пожилого возраста с хроническими болезнями, так как препарат дает меньше побочных эффектов.

Как сообщается в Twitter вакцины, препарат в новой форме поступит на рынок в первом квартале 2022 года.