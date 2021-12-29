Эксперты объяснили, как новый налог повлияет на стоимость жилья для туристов

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Введение налога на владельцев недвижимости для туристов, а также создание реестра такой недвижимости, может стать поводом для снижения цен из-за роста конкуренции. Однако, если налог потребует от собственников больших расходов, стоимость может вырасти. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин уверен, что «обеление» рынка недвижимости для туристов позволит путешественникам рассчитывать на более низкую стоимость.

— Нужно понимать, что сейчас это рынок без систем бронирования. Если он будет обелен, цены снизятся, потому что увеличится конкуренция, в этой конкуренции будет больше выбор, — рассказал эксперт, подчеркнув, что возможность официальной сдачи жилья позволит собственникам легально размещать свои предложения в интернете.

Директор Ассоциации в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что создание реестра туристической недвижимости позволит защитить интересы граждан в случае возникновения разногласий: все сделки будут заключаться на основании договоров.

Чтобы убедить владельцев недвижимости платить налог, необходимо грамотно продумать его введение, заметил специалист.

— Хотелось бы, чтобы механизм реализации этих идей был простым и доступным. Не так, что это вдруг окажется сложным, затратным, недоступным по мнению многих. Тогда мы ничего не добьемся, потому что получим очередной непроходимый фильтр и еще глубже можем закопать это все в «черном» сегменте, — резюмировал эксперт.

По мнению Осауленко, из-за ведения налога цены могут незначительно вырасти. Серьезного роста не будет, так как в этом случае резко снизится спрос. Однако, если рынок легального жилья будет развиваться, его стоимость действительно может упасть из-за конкуренции, заключил собеседник «ВМ».

Сдающих жилье туристам могут обязать платить налоги, сообщают «Известия». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев недвижимости для туристов и разработку федерального реестра такого жилья. При этом отмечается, что определение «туристского жилья» должно быть прописано так, чтобы под него не попала недвижимость, которая сдается в долгосрочную аренду.