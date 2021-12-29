Эксперты назвали самый популярный инструмент у кибермошенников в 2021 году

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Наиболее массовые утечки данных были зафиксированы в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе ESET в среду, 29 декабря.

Аналитики компании со ссылкой на отчет IBM уточнили, что средняя сумма убытков предприятий выросла до 4,24 миллиона долларов. Катализатором данной тенденции, по данным экспертов, стал глобальный тренд на удаленную работу. Потери из-за взломов таких сотрудников составили 1,07 миллиона долларов.

Наиболее популярным инструментом среди злоумышленников стала кража учетных данных пользователей. При этом 69 процентов от общего числа кибератак в минувшем году провели с помощью методов социальной инженерии, отмечает Лента.ру.

14 декабря в МВД сообщили, что среди дистанционных мошенников чаще всего встречаются безработные пользователи интернета в возрасте от 18 до 35 лет, обладающие базовыми знаниями. Жертвами дистанционных мошенников все чаще становятся люди молодого возраста. Всего 15 процентов пострадавших в результате действий мошенников являются пожилыми людьми.

Правоохранители за 11 месяцев текущего года выявили порядка 88 тысяч кибермошенников. Это на 50 процентов больше аналогичного показателя прошлого года.