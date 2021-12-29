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«Ты будешь химиком?»: Ксения Собчак показала подросшего сына

Георгий Соланович

Общество
«Ты будешь химиком?»: Ксения Собчак показала подросшего сына
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущая Ксения Собчак показала своим подписчикам сына Платона. Она опубликовала сторис на свой странице в Instagram.

Сейчас Собчак находится в браке с Константином Богомоловым, сына она растит от предыдущего мужа. Платон изучает несколько языков, занимается плаванием и, как стало известно, увлекается химией.

Видео: Instagram / Ксения Собчак

На опубликованном в Instagram видео можно заметить, как мальчик проводит опыт. По тарелкам и стаканам он разлил воду, что-то размешивает и смешивает.

— Невероятно просто! Ты будешь химиком у нас, да? — спрашивает телеведущая.

— Да! — мгновенно отвечает мальчик.

Сыну Собчак пять лет. Телеведущая довольно редко радует подписчиков фотографиями и видео с Платоном.

17 декабря 46-летний режиссер Константин Богомолов поделился подробностями своей личной жизни. Два года он находится в официальных отношениях с журналисткой и ведущей Ксенией Собчак. По его словам, между супругами царит идиллия, но довериться полностью своей партнерше он не может.

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