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«Гита опять в больнице»: у одной из сиамских близнецов проблемы с почкой

Георгий Соланович

Общество
«Гита опять в больнице»: у одной из сиамских близнецов проблемы с почкой
Фото: ВКонтакте

Гита Резаханова, разделенная в 2003 году со своим сиамским близнецом Зитой, попала в больницу из-за проблем с почкой. Информацию об этом разместила группа в соцсети «ВКонтакте», посвященная сестрам.

В 2015-м Зита скончалась, а у Гиты диагностировали рак. Резаханова справилась с недугом, однако снова попала в медицинское учреждение.

— Гита опять в больнице. Очень высокая температура. Проблемы с почкой, — написали заинтересованные лица в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Гита опять в больнице»: у одной из сиамских близнецов проблемы с почкой Фото: VK / Общественный фонд

4 марта посол России в Киргизии Андрей Крутько вручил паспорт одной из сиамских близнецов, 24-летней Гите Резахановой, и ее матери Зумрият. Сиамские близнецы Зита и Гита Резахановы были единственными в мире успешно разделенными сиамскими близнецами, которым долгое время удавалось сохранить прекрасную форму и здоровье. Уникальная операция была проведена врачами московской Филатовской больницы.

По словам мамы Зиты, Зумрият, девушка страдала целым рядом заболеваний, среди которых пневмония и проблемы с почками. Здоровье Зиты начало вызывать серьезные опасения у врачей еще в 2013 году. Тогда девушка начала слепнуть, а в октябре прошлого года она перенесла остановку сердца.

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