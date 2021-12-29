Форсированный двигатель разгонного блока для «Ангары-А5» испытали в России

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Предприятие Роскосмоса провело первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя нового разгонного блока для ракеты «Ангара-А5». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации в среду, 29 декабря.

— Благодаря возобновленному циклу изготовления жидкого водорода на собственной производственной базе и слаженным действиям стендовиков-испытателей наше предприятие успешно продолжает наземную огневую отработку кислородно-водородного двигателя, который обеспечит повышение энергетических характеристик ракеты «Ангара-А5», а также сможет найти применение в других перспективных проектах, — рассказал директор АО «КБХА» Сергей Ковалев.

Новую версию двигателя форсировали по тяге на 20 процентов, уточнил главный конструктор «КБХА» Виктор Горохов. Успех испытания, по его мнению, подтвердил верность конструкторско-технологических решений.

Двигатель тягой девять тонн представляет собой одну из версий линейки двигателей РД-0146 разработки бюро. Это первые в России ракетные двигатели, выполненные по безгенераторной схеме, отмечается на сайте Роскосмоса.